華潤叡璟II開價　首批85伙、折實均價18680元　較上一期加幅2%

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」今日（15日）公佈首張價單，首批提供85伙， 折實平均呎價18,680元。首批價單中，入場費542.6萬元起，折實呎價由16,930元。



值得留意，「叡璟II」首批折實平均呎價18,680元，較約一個月前推出的第一期「叡璟I」的折實均價17,880元，加價4.47％。不過發展商指出，計算樓層及景觀等因素，「叡璟II」實際只有2%溫和加幅。



叡璟II一房入場費542.6萬

「叡璟II」首批涉及85伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉21伙，兩伙38伙，三伙26伙，實用面積由307至730平方呎，價單售價由645.9萬至1,683.2萬元，價單呎價20,153至23,821元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由542.6萬至1,413.9萬元，折實呎價16,930至20,011元。首批折實平均呎價18,680元，折實套現約8億元。

叡璟II首批屬「西九必搶價」 實際加幅2%

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，形容首批單位為「西九必搶價」，明日將重新收票、開示範單位，將視況市場反應加推，而今次推出的付款方法同折扣優惠與第一期「叡璟I」相同。雖然較第一期「叡璟I」折實平均呎價17,880元高出4.47％，但計算樓層及景觀等因素，實際只有2%溫和加幅。

第一期「叡璟I」8月首推102伙 折實均價17880元

若參考約在8月推出的第一期「叡璟I」首批提供102伙，入場價由約529.8萬元起，折實平均呎價為17,880元。

另同區新盤，由會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的維港滙II 在2021年11月推出首批提供108伙，入場價由約750萬元起，折實平均呎價為26,658元。同系維港滙III在2021年3月推出首批提供78伙，入場價由約666.9萬元起，折實平均呎價為25,868元。

另新地（0016）旗下位於南昌站上蓋匯璽III 在2019年9月推出首批提供235伙，入場價由約605.62萬元起，折實平均呎價為21,722元。

↓↓叡璟II 5B座28樓E室示範單位↓↓

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叡璟將劃分四期發展 第二期「叡璟II」樓花期為27個月

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第二期、第三期及第四期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。即今次第二期「叡璟II」樓花期為27個月。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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