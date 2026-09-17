北京同仁堂捱唔住　本地藥房40萬租中環皇后大道舖　三年零加租！

百年老字號退場，本地藥房「平手」接棒！中環一線街道皇后大道中一個千呎連閣樓舖位，在交吉空置逾三個月後，最新獲本地藥房以每月40萬元承租，呎租約364元，與前租客百年老字號「北京同仁堂」三年前的租金水平相同。



但回顧這間地舖的「跌宕身世」，昔日曾先後吸引Crocs及The Body Shop以月租50萬至55萬元進駐。其後遇上疫情，租金慘「腰斬」至20萬元。如今租金縱使見底回穩，距離歷史巔峰依然相差近三成。



涉及物業為皇后大道中41至47號聯成大廈地下47號舖及閣樓，總建築面積約1,100平方呎，當中地舖及閣樓皆分別約550平方呎。市場消息指，該舖位於交吉逾三個月後，最新以每月40萬元租出，新租客為本地藥房，呎租約364元。

皇后大道中41至47號聯成大廈地下47號舖及閣樓。（資料圖片）

本地藥房40萬承接同仁堂舊舖 租金三年零增長

據悉，舖位的前租客為中藥老字號「北京同仁堂」，於2023年5月以同樣的每月40萬元進駐，並簽署三年租約，於直至今年五月份租約期滿後遷出。換言之是次新租客以完全相同的租金水平承租，反映該舖租金在過去三年間「無升無跌」。

見證零售黃金歲月 月租高見55萬

回顧該舖位的租金變遷，簡直為核心區舖市起跌的縮影。該舖月租由1970至80年代的2萬多元起步，隨後隨着中環商業區發展，於1990年代升至20萬至25萬元，到2006年自由行熱潮下更突破30萬元大關。

而舖位的「黃金歲月」則始於2011年，當時休閒鞋品牌Crocs以高達50萬元的月租承接。其後英國護膚品牌The Body Shop於2017年進駐，月租除維持在50萬元高位外，其後續租時更獲加租一成至55萬元，創下該舖歷史新高，風頭一時無兩。

英國護膚品牌The Body Shop於2017年進駐。（資料圖片）

租金腰斬後迎來北京同仁堂長租

然而好景不長，隨後疫情下旅客銳減，The Body Shop轉作特賣短租，月租直接「腰斬」至僅剩20萬元。雖中港兩地通關後，北京同仁堂以40萬元長租接棒，租金比短租時足足翻一倍，可惜該老字號經營三年退場後，該舖終由本地藥房「平手」租出。

對於是次交易，有市場人士分析直言，在現時市場氣氛下，該舖「租得出都算唔錯」，因皇后大道中雖然人流極多，但實際生意表現往往「麻麻地」。過往租客高價插旗，一半屬「賣廣告」宣傳品牌為主。

皇后大道中41至47號聯成大廈地下47號舖及閣樓。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。