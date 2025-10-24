美資基金安祖高頓放售皇后大道西三層巨舖　市值2.6億

美國私募基金安祖高頓新近委託高力出售香港西環皇后大道西554至560號百好大樓地下C號鋪、1樓、2樓全層及部分大廈外牆業權，估值約2.6億元，平均每平方呎約10,220元。



是次放售物業位於西環皇后大道西及日富里交界，樓高3層；是次出售部分總面積約25,441平方呎，包括地下C號鋪面積約6857平方呎，1樓全層約9,364平方呎，2樓全層9220平方呎 ，另更附設部分大廈外牆，可作宣傳之用。

現由東亞銀行、知名教育機構承租

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，物業毗鄰多個私人屋苑及香港大學，近年西區亦成為內地旅客訪港的打卡熱點，帶旺區內人流及零售需求。是次出售部分的出租率為100%，目前由東亞銀行及一家知名教育機構承租，又指這兩類租戶相對最具穩定性，新買家可獲得穩定租金收入。