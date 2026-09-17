美國加息｜中原陳永傑料二手樓價受壓　惟非本地生撐起租務市場

美國聯儲局公佈加息0.25厘，聯邦基金利率上調至3.75厘至4厘，為聯儲局自2023年暫緩加息以來首次加息。香港金管局隨即上調基準利率至4.25厘，市場預期本港大型銀行亦會跟隨加息。



中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，三年來首度加息，難免會對置業人士造成心理影響，令入市步伐稍微放緩。市場同時預期美國年尾或會再次加息；在加息效應下，預料發展商開價將更為克制，並進一步搶佔二手客源。參考以往經驗，加息往往帶動一手新盤降價促銷，預期第四季二手樓價將面臨壓力；若年尾再度加息，樓價有機會掉頭輕微調整2%至3%。

施政報告增非本地生名額 續撐起租務市場

不過，強勁的租務市場仍為樓市提供有力支持。正如昨日施政報告五年規劃公佈將繼續增加非本地生名額，預料租賃市場將獲得強大支持，租務回報率可維持於3厘至4厘，樓價易升難跌。

此外，陳永傑表示，歐美及中東地緣政治局勢緊張，油價高企，資金積極尋找避險出路，香港依然是理想的資金避風港，尤其豪宅市場更被睇高一線。在金融市場的支撐下，本港物業即使短期內受加息影響，長遠而言依然極具吸引力。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑。（資料圖片）

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