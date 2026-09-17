美國加息｜港銀不跟加　經絡曹德明：短期對樓市仍屬正面影響

美聯儲議息會議結束，宣布加息0.25厘，基準利率由3.5厘至3.75厘，增至3.75厘至4厘區間，為2023年7月以來首次重啟加息。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國8月份非農就業新增16.2萬人，核心CPI按月增長0.3%，兩項數字均高於市場預期，加上近期地緣政治局勢再度升溫，迫使聯儲局提早加息，以防通脹數據繼續飆升。



香港方面，滙豐銀行宣布最優惠利率（P）保持不變，維持在目前的5%水平。曹德明表示，雖然本港息率走勢與美息走勢息息相關，但即使美國開始加息，本港銀行未需立即跟隨調整最優惠利率（P）。參考2022至2023年加息周期，美國於2022年9月第5度加息，香港才開始首次跟隨加息，幅度亦只有0.125厘。而今次滙豐銀行不跟隨加息，短期對樓市仍屬正面影響。

息口或再升 料部份供樓人士選用定按

今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.9厘，曹德明預計HIBOR短期內將挑戰3厘以上水平，以現時一般新造H按計劃為H+1.3%及封頂息率3.25厘計算，H按業主年內仍需以封頂息率供樓。另一方面，目前僅有一家大型銀行續推定息按揭計劃至今年年底，息率雖由2.73厘上調至2.93厘，但仍較H按封頂位低0.32%。在未來息口或再上升的情況下，他預計仍有一定供樓人士選用定按計劃。

建議申請按揭時避免借到盡

美國利率及貨幣政策走向仍存在不確定因素，曹德明建議供樓人士須有長遠穩健的財務計劃。有意置業者在入市前，亦應定期關注利率走勢，申請按揭時避免借到盡，預留充足資金，並根據自身能力選擇合適及可負擔的物業。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

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