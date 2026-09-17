美國加息｜港銀未跟隨　星之谷：年底P或升至5.25%　可用定息計劃

美聯儲宣佈加息0.25%，惟香港大型銀行未有跟隨，最優惠利率（P）維持不變。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，雖然香港銀行今次未有跟隨，但隨着美國加息週期開始，如果美國年底再加息，預料香港銀行亦需調整P，很大機會加息0.125%至0.25%，建議盡早選用2.93%的定息計劃。



建議盡早選用2.93%定息計劃

如港P加0.25%，H按實際新造按息為3.5%，以每100萬元貸款額計，30年還款期計，每月供款約4,490元，較加息前多約138元。相反，以2.93%定息計劃與現時新造H按比較，每100萬貸款額，月供可減少312元。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝。

料HIBOR短時間內將會升穿3%

莊錦輝指，受早前加息預期影響，近期一個月拆息（HIBOR）已逼近2.8%至2.9%水平。由於美國年內仍有很大機會加息，預料HIBOR短時間內將會升穿3%。

莊錦輝又預期，隨着HIBOR上升，銀行拆借成本亦會上漲，或會調整按揭業務的經營方向，例如頗受歡迎的定息計劃，預計到年底將全部結束。

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