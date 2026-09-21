長情業主大賺逾三球！525萬沽沙田愉田苑　新買家見息口正常入市

樓市表現向好，帶動長情業主大賺離場。最新沙田愉田苑一伙已補地價兩房單位以525萬元沽出，上手業主持貨30年，帳面獲利約325萬元離場。



美聯物業首席聯席區域經理陳少鴻表示，是次成交為沙田愉田苑B座高層2室，實用面積約483平方呎，屬兩房間隔。原業主最初以560萬元叫價放盤，最終減價35萬元至以525萬元沽出，呎價約10,870元。

買家見息口正常 認為可負擔供樓

據知，新買家因認為息口屬正常週期，不會出現特大波幅，加上供樓屬長遠規劃而非三、五年的事，因認為可以負擔供樓決定入市。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為573萬元，即最新成交價較估價低8.4%。

單位30年升值逾三球

據知，原業主於1996年9月以約200萬元買入，持貨至今30年，是次轉手帳面獲利約325萬元，單位期內升值約1.63倍。

沙田居屋愉田苑。

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