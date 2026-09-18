買家愛種花！豪斥858萬買掃管笏上源花園特色戶　上手蝕3球｜多圖

屯門掃管笏上源錄一宗特色戶二手蝕讓個案。該屋苑一伙地下連花園特色戶，新近以858萬元沽出，較2018年買入價1,195萬元，帳面大幅蝕讓337萬元，蝕幅約28%。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交個案為掃管笏上源3B座地下特色單位，實用面積737平方呎，設有花園775平方呎，該特色戶最新以858萬元沽出，成交呎價約11,642元。

新買家喜好種植 特意揀選花園特色戶

代理指出，新買家為區內用家，是次購入上述地下連花園特色戶，主要由於買家個人喜好種植，加上單位單邊開揚，符合買家要求，隨即購入。

↓掃管笏上源3B座地下花園特色單位↓

翻查資料，原業主早於2018年斥資1,195萬元購入上述單位，持有八年，帳面蝕讓337萬元，樓價蒸發約28%。

屯門掃管笏上源。

屯門掃管笏上源。

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