移民業主「轉租為賣」！445萬沽屯門上源兩房　8年帳蝕讓逾兩成

二手市場轉旺，屯門上源有移民業主「轉租為賣」，新近以445萬元沽出一伙兩房，最終持貨8年轉手，單位帳面仍要蝕讓138萬元或貶值23.6%。至於新買家為外區上車客。



上源兩房445萬沽

晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次成交為屯門上源3A座高層B室，實用面積468平方呎，屬兩房間隔，外望內園翠綠山景。據知，單位原本用作自用，但因原業主去年移民，因此轉為放租。 最終決定「轉租為賣」套現離場，以460萬叫價放售，單位經議價後以445萬元沽出，呎價9,509元。

↓↓屯門上源3A座高層B室↓↓

屯門上源。

8年轉手帳蝕138萬

至於，新買家為外區上車客，參考同類成交單位屬同座高層B室，實用面積相同，在2025年4月初以398萬元沽出，反映今次同類成交單位較逾一年前賣貴約11%。

至於，原業主2018年10月583萬買入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓138萬元，單位期內貶值23.6%，由於單位曾用作收租，料租金可抵銷部分蝕幅。

屯門上源。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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