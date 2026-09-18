樓價再度回升！CCL報162.13點、按周升0.5%　分析：樓價窄幅爭持

中原城市領先指數CCL最新報162.13點，按周升0.50%，是8月27日滙豐推出定息按揭優惠新方案，及29日西南九龍長沙灣叡璟I次輪價單銷售133伙即日沽清當周的市況。大型銀行延續定息按揭計劃，雖然上調定按息率0.2厘，但加幅輕微，且仍較H按息為低，加上新盤持續熱賣，帶動樓價向好，CCL為2023年8月底後逾3年次高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手買賣雙方拉鋸未變，樓價走勢一升一跌，繼續窄幅爭持。本港大型銀行未有跟隨美國加息，對樓市有正面支持，但息口走勢未明，CCL目標165點，料將延至第四季，現時相差2.87點或1.77%。



較2021年歷史高位累跌15.27%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.95%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升20.19%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升19.34%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.27%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報163.05點，按周升0.56%，指數為2023年8月初後逾3年次高。CCL（中小型單位）報161.66點，按周升0.52%，指數為2023年8月中後逾3年第3高。CCL（大型單位）報164.47點，按周升0.36%，連升3周共0.95%，指數創2023年10月初後近3年新高。

九龍區私樓報161.25點，按周升1.05%，連升2周共1.47%

四區樓價呈二升二跌局面

四區樓價連續3周二升二跌。九龍CCL_Mass報161.25點，按周升1.05%，連升2周共1.47%，指數為2023年7月初後逾3年第3高。新界西CCL_Mass報147.01點，按周升0.98%，指數為2023年9月初後逾3年次高。

新界東CCL_Mass報174.09點，按周輕微下跌0.02%，連跌4周共3.29%，指數仍為2023年9月初後逾3年第7高。港島CCL_Mass報164.13點，按周跌0.13 %，連升2周後回軟，指數仍為2023年8月中後逾3年第5高。

2026年計CCL暫時累升12.5%。

今年CCL暫累升12.5%

2026年計，CCL暫時累升12.50%，CCL Mass升12.31%，CCL（中小型單位）升12.17%，CCL（大型單位）升14.14%，港島升17.10%，九龍升11.41%，新界東升9.75%，新界西升10.76%。

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