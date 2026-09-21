連環加推！北角皇璇推3張價單共110伙　暫收逾3000票、超購逾26倍

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，周末加推兩張價單，合共60伙，如連同早前推出的第1號價單50伙，合共已推出價單110伙，折實平均呎價21,199元。項目已暫收逾3,000個意向登記，較首3張價單110伙，超額認購逾26倍。



第3號價單加推30伙 入場610.8萬

發展商昨日加推第3號價單30伙，包括20伙一房戶、8伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積301至602平方呎，價單定價773.2萬至1,908.8萬元，價單呎價25,688元至31,708元，折實售價610.8萬至1,507.9萬元，折實呎價20,292元至25,048元。

入場單位為2樓G單位，實用面積301平方呎，屬一房間隔，價單定價773.2萬元，價單呎價25,688元，折實售價610.8萬，折實呎價20,292元。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

第2號價單加推30伙 入場615.6萬

另外，該盤在周六加推第2號價單30伙，包括10伙一房戶、18伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積316至602平方呎，價單定價779.3萬至1861.9萬元，價單呎價24,661元至30,929元，折實售價615.6萬至1470.9萬元，折實呎價19,481元至24,434元。

入場單位為10樓C單位，實用面積316平方呎，屬一房間隔，價單定價779.3萬元，價單呎價24,661元，折實售價615.6萬，折實呎價19,481元。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

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