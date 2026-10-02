分手數十年　女方50萬推拍長沙灣半契樓　買家要同「前度」交涉？

買樓同居本是浪漫，但分手收場則難免引發麻煩。長沙灣康輝大廈一伙兩房單位，由一對男女早於1984年聯名買入作同居。分手後女方「帶契」搬走，男方則獨留居住。時隔多年，女方決意開價50萬元，將自己所持的半份業權作拍賣套現。



需留意，想入手該半契樓亦絕非易事。新買家除卻極可能要「FULL PAY」入市之外，日後若想出租等處置物業，需與原業主的前男友「傾掂數」！



涉及單位為長沙灣康輝大廈B座低層B8室，實用面積210平方呎，屬兩房間隔。該單位將於下月7日（周三），於忠誠拍賣行開拍半份有契業權，起拍價為50萬元，而整個單位的銀行估價為224萬元。由於單位現況未明，該半份業權將以不交吉形式推售。

42年前14.9萬聯名築愛巢 分手後男方獨居

據悉，這個淪為半契拍賣的單位，背後有一段曲折的同居故事。單位由一對已分手的情侶共同持有，二人早於1984年1月，以14.94萬元買入單位同居，當時二人各持一半業權，而樓契則由女方所持。二人後來分手收場，當時女方遷出單位，男方則獨自留在單位居住。

女方感年事已高 拍賣半份業權套現

直至2018年8月，女方有見自己年事已高，為求盡快售出單位套現，以免日後產生更多遺產處理上的麻煩，因此進行分權。並於現時，將其持有的半份業權推出拍賣。

新買家不排除需全款入市

但值得留意，由於單位無法提供完整樓契，銀行較難接受半契樓的按揭申請，料新買家須「FULL PAY」入市。更重要的是，由於買家購入後只持有半份業權，在未取得另一半業權持有人的同意下，買家並未有全權處置物業的權利，這意味著買家隨時無法取得單位的居住權，亦不能單方面將物業出租作收租之用。

長沙灣康輝大廈。（資料圖片）

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