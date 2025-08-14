旺角半契唐樓48萬拍出　5客爭搶高1.6倍　阿哥鬥完氣12年僅賺3萬

拍賣場銷情暢旺，部份低價物業受買家追捧。忠誠拍賣昨日（13日）拍出5項物業，當中旺角砵蘭街442A號唐樓單位半份業權吸引多達5組客爭購，成功由開價18萬元搶高至48萬元成交，加幅約1.6倍，呎價1,751元。據悉，業主於2013年以45萬元購入半份業權，最新成交價僅較買入價高出3萬元，12年升值7%。



忠誠拍賣表示，上述單位為砵蘭街442A號唐樓高層單位，實用面積274平方呎；由於業主只持有半份業權，未能入屋了解間隔及實際環境。單位最初開價18萬元推拍，拍賣當日吸引5組客到場競投，最終遭搶高至48萬元成交，加價1.6倍，折合呎價1,751元。

據悉，單位最初由兩兄弟共同購入，其後弟弟一直在單位内居住。直至近日哥哥有意叫弟弟交出單位但無果，產生糾紛，因此最終哥哥決出售其半份業權。

↓↓砵蘭街442A號舊唐樓↓↓

料買家可享12.5厘租金回報

代理指，單位市值月租約10,000元。雖然弟弟仍在單位内居住，但買家持有半份業權後可申請要求對方繳交租金，按市值租金的一半及最新48萬元成交價計算，買家若收回5,000元月租，租金回報達12.5厘。

兩兄弟12年前共同入市、12年僅賺3萬

資料顯示，上述太子砵蘭街442A號唐樓早於1965年落成，即樓齡高達60年。業主兩兄弟於2013年共同以90萬元買入單位，持貨12年，若按業主當年買入價的一半，即45萬元計算，現成交價僅較當年買入價高出3萬元，單位期內升值7%。