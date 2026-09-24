區內客睇樓3次扑鎚 斥2.35萬月租新港城三房 業主享回報6.6厘
撰文：蔡偉南
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香港住宅樓市租金節節上升。馬鞍山新港城一伙三房戶以每月2.35萬元租出，原業主早於14年前買入單位，現享租金回報約6.6厘。
租務市場需求持續。美聯物業馬鞍山高級分區營業經理丘仲文表示，上述租務個案為新港城K座中層4室，實用面積約519平方呎，屬3房間隔，座向西北，享內園景。
單位原本叫租2.4萬元，新租客為區內客，睇樓共3次，最終決定承租，最終以2.35萬元承租，折合實用呎租約45元。
2012年買入價429萬
資料顯示，業主於2012年8月以約429萬元購入上述物業，以現時租金計算，租金回報率約6.6厘。
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