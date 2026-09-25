樓價插水！CCL報161.17點、按周跌0.59%　分析：爭持橫行格局未變

中原城市領先指數CCL最新報161.17點，按周跌0.59%，是9月5日西南九龍長沙灣叡璟I第3輪價單發售101伙沽清當周的市況。一手新盤搶去不少購買力，二手樓價受壓，指數連續7周於161點到162點之間窄幅上落，CCL仍為2023年9月初逾3年第6高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場好淡消息交織，美國加息，中東局勢未明，港股回落，但銀行相繼推定按計劃及上調按揭現金回贈優惠，中美元首會晤關係稍為緩和等，二手樓市觀望氣氛濃厚，持續拉鋸，樓價爭持橫行格局未變。CCL目標165點，料將延至第四季，現時相差3.83點或2.38%。



較2021年歷史高位跌15.77%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.24%，同時CCL較2025年3月財案前134.89點低位升19.48%。不過CCL目前依然較2021年8月191.34點歷史高位累跌15.77%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.03點，按周跌0.63%。CCL（中小型單位）報160.67點，按周跌0.61%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣仍為2023年8月底逾3年的第8高。CCL（大型單位）報163.70點，按周跌0.47%，連升3周後回軟，指數仍為2023年10月初近3年第4高。

港島私樓報165.11點，按周升0.60%。

四區樓價呈三跌一升

四區樓價三跌一升。新界東CCL_Mass報171.18點，按周跌1.67%，連跌5周共4.91%，指數為今年5月底近4個月新低。九龍CCL_Mass報159.85點，按周跌0.87%，終止2周連升，指數仍為2023年7月底逾3年第6高。

新界西CCL_Mass報145.88點，按周跌0.77%，指數仍為2023年10月初近3年第3高。港島CCL_Mass報165.11點，按周升0.60%，指數為2023年8月中逾3年第3高。

今年CCL暫升11.84%

2026年計，CCL暫時累升11.84%，CCL Mass升11.61%，CCL（中小型單位）升11.48%，CCL（大型單位）升13.60%，港島升17.80%，九龍升10.45%，新界東升7.92%，新界西升9.91%。

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