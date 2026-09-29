「驚覺」賣得太平　大坑地舖業主賠訂悔約　12日後重售賺多25%！

舖市「一潭死水」已久，近期竟有賣家主動悔約？大坑京街一個由汽車材料行租用的地舖，早前獲投資者以500萬元購入，惟原業主其後「驚覺」賣得太平，主動賠訂取消交易，並將舖位重售。



其後短短12日後，該舖成功再以625萬元轉手，比起12日前的成交價足足高出125萬元或25%。有代理直指，舖位原業主「賣太平」，實則上最新的成交價仍然「抵買」。



8月中旬舖位一度以500萬易手

涉及物業為銅鑼灣大坑京街8至9號地下A號舖，建築面積約500平方呎，現租客為利亨汽車材料，月租約2.6萬元。資料顯示，該舖於今年8月中旬，由一名馬姓人士以公司名義「TEAM GREAT LIMITED」作登記，以500萬元購入該物業。

涉及物業為銅鑼灣大坑京街8至9號地下A號舖，建築面積約500平方呎。該舖位現租客為利亨汽車材料。（網上圖片）

原業主主動賠訂取消 容姓買家625萬承接

然而，在尚未完成最終轉讓手續前，原業主選擇主動賠訂取消交易，並將舖位推出重售。其後該舖成功再度轉售。由另一名容姓買家斥資625萬元，以「WOODRUN LIMITED」名義承接。

12日成功重售 舖價賣貴25%

這意味著，原業主在12天後將同一個舖位賣貴125萬元或25%。翻查資料，原業主早於1989年以122萬元買入，持貨37年帳面賺503萬元離場，舖價期內升幅4.1倍。

另有代理表示，該舖「上手賣得太平」，但即使是625萬元的最新接手價，其實同樣十分「抵買」，因為該舖在昔日旺市時，「起碼賣到千五萬以上」。

自2012年至2015年間，區內興起「港島第二個蘇豪區」之風，大量潮流特色食店進駐大坑。（資料圖片）

「小蘇豪」光環褪色 餐廳回流銅鑼灣核心區

大坑舖市由過千萬身價跌至幾百萬，與區內商圈的發展史息息相關。有市場人士表示，大坑地區早年多數是車房、雜貨、五金舖等民生生意。自2012年至2015年間，區內興起「港島第二個蘇豪區」之風，大量潮流特色食店進駐大坑，區內舖價自此水漲船高，每間舖面估值動輒高達二、三千萬元。

惟好景不常，2015年後隨著自由行消費力減退，銅鑼灣等核心區的租金大幅回落。許多原本因為捱不住貴租而搬入大坑的餐廳，見核心區租金變回合理水平，紛紛選擇「回流」銅鑼灣等核心地段。不少食肆選擇頂手或結業，令這個昔日的「小蘇豪」光環漸漸褪色，舖價亦隨之迎來了大幅度的調整。

銅鑼灣大坑京街8至9號地下A號舖。（資料圖片）

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