北角半山「大斜路」舖5年瀉73%　跌穿金融海嘯低位　7仔都捱唔住

港島豪宅區地舖驚現「超級火棒」？北角天后廟道一個3,000呎的連地庫巨舖，最新790萬元易手，呎價僅2,633元。原業主於五年前豪擲近2,960萬元入手，現帳輸2,170萬元，舖價蒸發73%！最誇張的是，今次成交價竟然「時光倒流」，跌穿2009年金融海嘯時期的低位。



涉及物業為天后廟道17號金香閣地下B1、B2舖及地庫B，地舖及地庫的建築面積均為約1,500平方呎，合共約3,000平方呎。該舖最新以790萬元沽出，呎價僅約2,633元。

北角巨舖790萬沽 5年間舖價蒸發73%

資料顯示，原業主於2021年斥2,960萬元購入該舖，當時因政府派發消費券等，利好零售市道，並帶動舖市短暫反彈。然而，原業主買入後，舖市一連數年進入寒冬，造價徐徐下跌。該業主於至今持貨5年之際，最終亦決意「壯士斷臂」沽貨，帳蝕2,170萬元或約73%。

北角天后廟道17號金香閣地下B1、B2舖及地庫B，建築面積共約3,000平方呎。（網上相片）

造價倒退17年 跌穿2009年金融海嘯價

值得留意的是，再上一手業主早於2009年金融海嘯後斥1,228萬元買入。換言之，該舖經歷十多年的市場起跌，最新造價竟比17年前金融海嘯時期的低位還要「平一截」。

該舖經歷十多年的市場起跌，最新造價竟比17年前金融海嘯時期的低位還要「平一截」。（網上相片）

大斜路人流疏落 7-ELEVEN曾進駐亦「捱唔到」

據悉，該物業雖位處寶馬山傳統豪宅區，消費群具備購買力。惟地理形勢上屬於大斜路，該區住戶出入多以私家車等代步，導致街道實際人流疏落，對依賴步入式消費的零售租戶經營造成極大挑戰。

翻查舖位的租客更替，該舖曾於2009年起由7-ELEVEN便利店承租，當時月租為4.5萬元。惟該7仔最終亦「捱唔到」而結業離場。而該舖其後轉由利嘉閣地產租用多年，於2021年的月租水平為6.2萬元。最新已下調至約4萬元，新買家可享約6.1厘回報。

該舖曾於2009年起由7-ELEVEN便利店承租，當時月租為4.5萬元。（資料圖片）

北角天后廟道17號金香閣地下B1、B2舖及地庫B。（網上相片）

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