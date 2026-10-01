百分百賺錢！YOHO WEST PARKSIDE兩房540.8萬沽　1年半實賺近一球

樓市氣氛轉好，據代理指天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST PARKSIDE自上月入伙以來，錄10宗二手成交，全數獲利離場。上手業主持貨近一年半轉手升值約24.5%，如扣減基本交易使費料最終實賺逾94萬元離場。



中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，是次成交為YOHO West Parkside 1B座中層B6室，實用面積408平方呎，屬兩房間隔，向東北，新近以540.8萬元沽出，呎價13,255元。

2025年3月買入價434.34萬

據知，原業主於2025年3月以434.34萬元一手買入，持貨至今約1年半，是次轉手帳面升值106.46萬元，單位期內升值24.5%，若扣減佣金、印花税等交易使費11.9萬元後，料該業主實賺約94.56萬元。

天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST。

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