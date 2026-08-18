未收樓已賺錢！Yoho West Parkside一房425萬沽　 5個月實賺逾1球

樓市氣氛轉好，市場不時錄得短炒獲利個案。當中天水圍輕鐵天榮站Yoho West Parkside有一房業主持貨僅5個月，在未收樓情況下，以425萬元沽出單位，如扣減基本交易使費料最終實賺近105萬元離場。



一房議價後25萬 終425萬元沽出

美聯物業分行首席高級營業經理王亦倫表示，是次成交為天水圍輕鐵天榮站Yoho West Parkside 1B座低層B5室，實用面積約288平方呎，屬一房間隔。單位原叫價450萬元，議價後25萬元後，終以425萬元沽出，呎價約14,756元。至於，新買家為同區客，因鍾情屋苑質素及配套，故趁屋苑未入伙已加快步伐入市。

持貨僅5個月 轉手實賺近105萬

據知，原業主於2025年3月以約316萬元購入，持貨僅約5個月，屋苑仍未收樓，是次轉手帳面獲利約109萬元，單位期內升值約34.5%。若扣減佣金、印花税等交易使費近4.26萬元後，料該業主實賺近105萬元。

天水圍YOHO WEST。（黃祐樺攝）

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