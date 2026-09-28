長實波老道應天逾1.45億沽逾2000呎四房戶　呎價6.76萬

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD項目第2期「應天」今日（28日）以招標形式成功售出一伙四房，總成交金額逾1.45億元。



是次成交為12樓10號室，屬四房雙套間隔，實用面積2,153平方呎，總成交金額逾1.45億元，實用呎價67,600元。長實營業經理陳詠慈表示，在發展商上載全新的銷售安排後，成功吸引高端資金加速入市，預料將帶動整體超級豪宅市場氣氛進一步向好。

全盤提供66伙

項目全盤提供66伙分層住宅單位。當中60伙標準分層戶，主要屬三房雙套及四房雙套，實用面積由1,875平方呎至2,193平方呎；及極少量特色戶。

其中兩伙屬頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911平方呎及3,022平方呎，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000平方呎，頂層設有私人泳池或按摩池。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積由1,800平方呎起至2,112平方呎。

長實營業經理陳詠慈。

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