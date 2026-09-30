潮汕富商山頂道兩相連地皮淪銀主盤　被接管推出招標　市值16億

港島豪宅地段罕現貴重地皮銀主盤。高力香港及第一太平戴維斯表示，承接管人及經理人委託為聯合獨家代理，以公開招標形式放售位於山頂道86、88 及90 號的兩幅相連住宅地段。截標日期為12月2日中午。據了解，該項目原由潮汕富商、經緯集團創辦人陳經緯及有關人士持有，目前市值約16億元。



日後日重建可達1.9萬呎

代理指出，出售項目總地盤面積約28,620 平方呎，現有物業包括3 幢四層連花園獨立屋及3 幢三層連泳池洋房，每幢洋房實用面積介乎3,082 平方呎至3,322 平方呎，已核准建築面積合共約18,901 平方呎 (根據已核准建築圖則)。項目坐落山頂傳統豪宅地段，坐擁淺水灣及南中國海景觀，並享有專屬私人車道及高度私隱的居住環境。根據政府契約所載資料，項目最高可建建築面積逾19,000 平方呎，具重建潛力。

2017年買入價20億、呎價逾10萬 原計劃重建自用

翻查資料，長實及旗下公司在2017年以20億元沽出上述山頂道86至90號，承接買家為潮汕富商、經緯集團創辦人陳經緯及有關人士，呎價超過10萬元。據悉，當時該潮汕富商原計劃日後重建自用，惟早前傳出財困，去年曾放售物業，惟無人問津，最終近月被接管。

山頂道86、88 及90 號兩幅相連住宅地段。

高力香港物業重組服務團隊主管-資本市場及投資服務吳嘉輝表示，山頂向來是香港最具代表性的傳統豪宅地段之一，受地理環境及規劃限制等因素影響，區內大型低密度住宅資產供應一直十分有限，因此長期受到本地及國際高淨值買家青睞。近年隨著家族辦公室及財富管理業務持續在港發展，市場對兼具稀缺性、保值能力及傳承價值的核心豪宅資產需求維持穩定，而山頂作為香港頂級豪宅市場的標誌性地段，其市場地位多年來始終備受認同。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，山頂道86、88及90號提供逾28,600平方呎地盤面積及超過19,000平方呎發展規模，是近年市場上難得一見、能夠讓買家按個人需要作全面規劃的豪宅項目。

山頂道86、88 及90 號兩幅相連住宅地段。

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