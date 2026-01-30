資深投資者翁文通傳3.47億沽淺水灣道洋房　19年帳勁賺逾兩億

二手交投回暖，豪宅市場錄得大額成交。南區淺水灣道110號B屋以3.47億元易手，呎價近8.5萬元。據悉，原業主為資深豪宅投資者翁文通或相關人士，在2007年向故船王包玉剛的女兒及丈夫蘇海文購入，即持貨19年轉手帳賺2.11億元離場。惟值得留意，該洋房2016年進行內部轉讓，當時作價8億元。



持貨19年轉手帳賺2.11億

市場消息指，是次成交為南區淺水灣道110號B屋，實用面積約4,101平方呎，以約3.47億元沽出，呎價近8.5萬元，屬該屋苑近年高位。

據知，單位原業主為資深豪宅投資者翁文通，在2007年以公司名義「中發置業有限公司」約1.36億元，向已故船王包玉剛的女兒及丈夫蘇海文購入，曾在2016年以8億進行內部轉讓。如以2007年買入價計，翁文通持貨約19年，是次轉手帳面獲利2.11億元，物業期內升值約1.6倍。

南區淺水灣道110號。

近年積極沽貨 去年底2700萬蝕沽黃竹坑深灣9號三房

翻查資料，翁文通近年積極沽貨。在2025年12月以2,700萬元沽黃竹坑深灣9號三房單位，持貨逾14年帳面蝕讓約157萬元或約5.5%。同年8月以2,700萬元沽西貢立德台洋房，持貨逾12年轉手帳面蝕750萬元或逾兩成。

另在同年6月以以7,000萬元連車位沽南貝沙灣2期相連戶，轉售帳面獲利約3,886萬元或約1.2倍。