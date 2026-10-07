內置樓梯上天台　藍灣半島特色戶月租3.25萬　望郵輪碼頭景｜多圖

小西灣藍灣半島錄得高價租賃個案，該屋苑一伙連天台特色戶新近以每月3.25萬元租出，呎租約51元，屬近月屋苑新高呎租。



世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，上述成交個案為小西灣藍灣半島罕有特色戶租務成交，單位為1座極高層單位，實用面積637平方呎，並連有內置樓梯直達天台，天台面積達581平方呎，單位原則屬三房兩廳設計，已改兩房兩廳連主人套房設計，眺望東九龍郵輪碼頭海景。

月租一度索3.55萬 其後再兩度下調

她指出，業主早於今年六月推出市場預租，原先要求月租為3.3萬元，期後單位原有租客於今年8月遷出，業主因應市況將租金提高至3.55萬元，其後兩度減租至3.25萬元租出，累計減租3,000元，減幅為8.5%，實用面積呎租達51元，屬近月屋苑新高呎租。

內置樓梯直上特大天台、享郵輪碼頭海景

代理續表示，租客為外區客，單位原則三房主人套房改為兩房主人套房，特大主人房間隔，空間格外寬敞，加上單位整潔企理，電器齊全保養良好，更有內置樓梯直上特大天台，享郵輪碼頭海景，租客一見傾心立即決定租入作為安樂窩，業主於2011年2月以934萬元購入單位，以最新租金計算，回報率約4.2厘。

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