天御傳首宗二手短炒　中層四房1.2億炒貴16%　扣使費後實賺1350萬

樓市由低位反彈，超級豪宅造價也跟隨大市上升。去年9月推售的西半山豪宅新盤天御第一期，市傳最新已錄得首宗二手成交，一伙中層四房戶以約1.2億元沽出，較去年10月份買入價帳面升值約16%或1,663萬元。



據區內代理消息，上述市傳成交個案為天御第一期2座中層B室，實用面積2,335平方呎，四房間隔，原業主連一個車位以1.45億元放售，新近減至約1.2億元沽出，呎價約51,392元。

去年10月中買入價逾1.03億

資料顯示，原業主去年10月中以逾1.03億元向發展商恒地一手購入單位，並連同一個車位，以最新市傳成交價計算，持貨接近一年，帳面升值約16%或1,663萬元。另根據成交紀錄冊資料，上述原業主提前成交，可享相當樓價2.39%的現金回贈，涉及金額約247.05萬元。

扣使費後實賺1350萬

不過若扣除買入所繳付的約440萬元，以及賣出時的佣金支出約120萬元，預計實賺金額約1,350萬元。

西半山美麗臺重建項目天御。

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