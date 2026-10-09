西半山璈珀天台特色戶2.125億沽　八年帳蝕26%　樓價蒸發7365萬

近期豪宅市場轉旺，不過在樓市高位入市的業主依然要大蝕讓。西半山璈珀一伙頂層天台特色戶，新近以2.125億元沽出。原業主於2018年斥資逾2.86億元買入該豪宅單位，即持貨8年帳面大幅蝕讓7,365萬元，貶值幅高達26%。



上述成交個案為璈珀頂層天台特色戶，實用面積4,710平方呎，採五房五套連家庭室間隔，並附設天台3,524平方呎。

據悉，該豪宅單位早前已蝕讓放盤，叫價約2.3億元，最終於上月以2.125億元連兩個車位沽出，成交呎價45,117元。新買家為JADE EIGHT LIMITED，公司董事為外籍人士。

2018年買入價2.8615億

資料顯示，原業主姓何，於2018年斥資2.8615億元一手購入上述豪宅，以最新成交價計算，單位帳面蝕讓約7,365萬元或26%。由於買入當年業主獲發展商提供樓價4.25%印花稅回贈，料實際蝕讓金額與帳面相若。

西半山璈珀位於干德道55號，於2015年3月入伙，設1座提供35伙，實用面積由1,588至4,710平方呎。

西半山璈珀。

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