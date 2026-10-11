業主「唔見咗張契」　215萬平賣荃灣路德圍三房戶　仲連埋天台！

兩百萬買到旺區三房加天台？位於荃灣著名「食街」路德圍的一伙頂層唐樓單位，屬三房連天台間隔，最新僅以215萬元成交，呎價為5,218元。「大平賣」背後，皆因業主「唔見咗張契」，單位因此較難承造按揭，終以低市價沽出。但由於單位買入至今已達38年，故仍升值175萬元或約4.4倍。



中原地產分行市務經理涂健表示，涉及單位為連興樓一伙頂層單位，實用面積412平方呎，現為三房一廳間隔，附帶舊裝修，另附連天台。據悉，業主開價220萬元放售。而買家心儀單位附連天台，空間大兼樓價相宜，故購入作自住用途。經過雙方議價後，最終以215萬元成交，呎價僅約5,218元。

業主遺失樓契 單位較難承造按揭

該代理又透露，上述單位的成交價實際較市價平，皆因原業主「唔見咗張正本契」，該單位從而淪為「無契樓」，從而較難承造按揭。故業主惟有於樓價上提供一定折讓。

1988年買入價40萬

資料顯示，原業主於1988年以40萬元買入單位，其後於2011年由兒子透過遺產承繼方式承接物業。換言之，單位於38年間升值175萬元，升幅達4.4倍。

荃灣路德圍連興樓位於荃興徑9號，早於1972年落成，樓齡達54年。。（資料圖片）

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