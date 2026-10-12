一雞死一雞鳴！楊國福麻辣燙開葵涌分店　茶飲過江龍「死傷慘重」

內地餐飲品牌南下香港的熱潮，正進入「適者生存」的階段。內地連鎖麻辣燙巨頭「楊國福麻辣燙」最新落戶葵涌，承租交吉近一年的逾2,400呎前日資餅店巨舖。不過，在香港高昂的營運成本下，內地平民美食來到香港，往往定價大漲，一碗麻辣燙隨時要價過百蚊，變身香港「貴菜」！



但另一邊廂，不少主打平價的過江龍卻難敵現實考驗。內地茶飲「快樂番薯」一間觀塘分店，竟開業不足兩個月便關門，內地另一茶飲巨頭「蜜雪冰城」年內更連縮6個分店！9元的檸檬水捱不過貴租，過百元麻辣燙卻節節擴張，彷彿在印證一味追求平價的策略在香港行不通。



日資餅店退場 「楊國福麻辣燙」進駐葵涌

涉及物業為葵涌貨櫃碼頭路77號Magnet Place第一期地下4號舖，建築面積約2,431平方呎，屬單邊轉角舖位，門面設大幅落地玻璃。該舖最新由「楊國福麻辣燙」承租。

據現場所見，該店的門面裝修已基本完成，採用白色「YANGGUOFU 楊國福」發光招牌。而店內裝修亦大致竣工，目前餐桌及雪櫃等已送達店內，並正進行最後擺設，料快將開業。

涉及葵涌貨櫃碼頭路77號Magnet Place第一期地下4號舖，建築面積約2,431平方呎，新租客為楊國福麻辣燙。（李煥好攝）

日本餅店「Châteraisé」曾租用 月租近11萬

追溯其租務歷史，上一手租客為日本連鎖餅店「Châteraisé」。該品牌於2022年8月以月租約10.94萬元租用上址，作為香港首設中央廚房的分店。惟經營三年左右，該店於去年底結業，舖位丟空近一年後，終迎來內地餐飲巨頭接手，由日式糕點搖身一變成為內地麻辣燙店。

路邊攤變跨國巨頭 日本人追捧「激辛中國煮」

據悉，楊國福麻辣燙的發跡史相當傳奇，由創始人楊國福與妻子於2000年從路邊攤小吃起家，2003年正式成立品牌，主打其藥膳配搭牛奶的牛骨湯底，標榜「可以喝湯的麻辣燙」。該品牌目前在全球已設有超過6,000間分店，涵蓋日本、韓國、新加坡及台灣等地，曾創下年售2億碗的驚人紀錄。

有趣的是，這碗中式麻辣燙近年更在日本市場極度「爆紅」，成為當地年輕人大排長龍的網紅美食，更被日本網民戲稱為「激辛中國西南煮」。

日本人在橫濱的楊國福麻辣燙分店排起長龍。（網上相片）

港版隨時食過百蚊 與內地平民價大不同

不過，這款在內地只需二、三十元人民幣就能吃飽的平民美食，來到香港的「埋單價」則大漲。楊國福麻辣燙採取「自選配料、稱重收費」的自助模式，參考其中環分店定價，每100克食材收費19.8元，葷素同價。雖說份量多少是由顧客自行決定，但《香港01》記者實測，要在此吃到正常夠飽的份量，結帳實際達到百元一碗。

↓↓實測楊國福中環分店↓↓

代理：核心區出現「冇貨」及「租金調升」現象

事實上，楊國福於2023年9月攻港，其先於中環開設首間分店，其後再分別進駐灣仔及九龍灣。何以品牌沒有繼續於四大核心區擴張？中原(工商舖)商舖部高級資深分區營業董事馬振順表示，目前中環及尖沙咀等區已出現「冇貨」及「租金調升」的現象。

他分析指，隨着內地旅客持續來港，顯著改善核心區內商舖空置情況。譬如尖沙咀區一帶於半年前，商舖的平均呎租約徘徊在70至80元，現時已顯著回升至100元或以上水平。另外，核心區之一的旺角亦多被金融證券商搶駐。

概括而論，在核心區租金反彈及「一舖難求」之下，過江龍要在港企穩陣腳，避開高昂的租金不失為上策。因此楊國福選擇落戶葵涌這類工貿區，不排除是出於經營成本考慮。

高成本考驗過江龍 平價茶飲店南下遇冷

另一方面，正因香港經營成本高企，內地過江龍要將「初期攻港」轉化為「長遠盈利」絕非易事，不少內地品牌在港的生存周期甚至以「月」計算。譬如主打平價茶飲及小吃的內地連鎖品牌「快樂番薯」，早前進駐人流密集的觀塘開源道，然而該分店在開業不足兩個月的情況下，便關門離場。

「快樂番薯」觀塘店生存不足兩月

記者正值營業時間到場，發現該店仍拉下鐵閘，門外未有貼出任何相關告示，疑似已經驟然停業。

該品牌早前進駐觀塘開源道，然而該分店在開業不足兩個月的情況下，便驟然關門離場。（李煥好攝）

「蜜雪冰城」攻港首店都執埋！全港僅餘3間

而同樣走平民路線的內地茶飲巨頭「蜜雪冰城」，同樣遭遇「滑鐵盧」。蜜雪冰城攻港首年便開設9間分店，當中旺角的兩間分店更進取至只相距約300米路程。

但好景不長，蜜雪冰城今年內已在香港關閉至少6間門店，當中包括其攻港首店之旺角銀行中心店。現時全港僅餘3間分別位於銅鑼灣、佐敦及大埔的分店仍「存活」。

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