「木器大王」傅世彪家族放售尖沙咀加連威老道酒店　市值8.8億

市區全幢酒店有價有市。由「木器大王」傅世彪家族持有的尖沙咀加連威老道20號瑞生精品酒店 (Attitude on Granville）全幢，新近推出市場放售，物業市值約8.8億元。



植銘資本(Alaw)及世邦魏理仕最新獲業主委託，聯合獨家代理出售上述全幢酒店。植銘資本執行董事羅梅蘭表示，物業鄰近不少名店商場，包括大型商場K11、The One及半島酒店等，交通及購物便利，酒店樓高17層，連6層基座，基座設有知名租戶，租金收入穩定，並附設大型橫向廣告牌。

2016年酒店完成改裝 每間客房市值逾千萬

她又指出，酒店於2016年完成改裝，總樓面面積約45,348平方呎，提供81間客房。若以市值約8.8億元計，平均每間客房市值約1,086萬元。

資料顯示，「木器大王」傅世彪家族今年6月，已率先以逾3.68億元沽出加連威老道29A號瑞生嘉威酒店，物業總樓面32,044平方呎，呎價約11,546元，該酒店提供76間酒店房，即平均每間房間約485萬元，物業新買家則為別府飲食集團其中一名股東鄧啟明。

尖沙咀加連威老道20號瑞生精品酒店 (Attitude on Granville）全幢，物業市值約8.8億元。

尖沙咀加連威老道20號瑞生精品酒店 (Attitude on Granville）全幢，物業市值約8.8億元。

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