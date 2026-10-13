市區納米樓蝕兩成！AVA 61開放式263萬沽　上車客睇樓4個月接貨

市區納米樓繼續爆蝕！深水埗AVA 61一伙實用面積僅得161平方呎的開放式戶，新近獲上車客以263萬元買入，原業主持貨逾6年，帳面大幅貶值近兩成。



美聯物業西九龍分行高級營業經理吳冠衛表示，上述成交個案為AVA 61中層E室，實用面積約161平方呎，屬開放式間隔，上車客以約263萬元承接，實用呎價約16,335元。單位新買家為上車客，一直鍾情 AVA 61，心儀區內發展成熟，周邊食肆、商場、超市及民生設施齊全，加上屋苑鄰近港鐵站，銀碼較細，樓齡新，故屬意購入單位自住，並看好該屋苑長遠升值潛力。

上車客睇樓4個月 鍾情近港鐵成熟地區

他又指，團隊持續跟進約四個月，期間買家反覆比較，直至日前上述單位放售，團隊積極協調，成功爭取至買家預算價錢，買家睇樓後考慮一晚，即決定把握機會入市，以約 263 萬元承接單位。

2020年買入價327萬 帳蝕近兩成

資料顯示，原業主於2020年7月以約327萬元購入上述單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧蝕約64萬元，單位貶值約19.6%。

深水埗AVA 61。

11宗二手成交、10宗蝕 餘下一宗帳面僅升值1%

翻查深水埗AVA 61的成交紀錄，今年該廈錄得11宗成交個案，其中需10宗需要蝕讓離場，蝕幅仲乎13%至28%。而僅餘錄得賺幅的個案為低層B室開放式戶，實用面積164平方呎，成交價276萬元，較2024年5月份買入價272萬元輕微上升1%，不過依然較2017年一手作價316.2萬元為低。

深水埗AVA 61。

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