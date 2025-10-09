市區納米樓百分百蝕讓！深水埗AVA 61開放式254萬沽　八年貶值24%

樓市氣氛好轉，不過市區細價納米樓繼續蝕讓。深水埗AVA 61一伙實用面積約150平方呎的納米樓，新近以253.8萬元沽，原業主持貨約8年，貶值約24%。翻查資料，如連同今次成交，AVA 61 今年暫錄5宗二手成交，全數均需蝕讓，最勁一宗帳面輸三成。



美聯物業西九龍首席區域營業董事張曉盈表示，上述成交為深水埗AVA 61 高層D室，實用面積約150平方呎，屬開放式間隔，用家以約253.8萬元承接，成交呎價約16,920元，屬市價成交。

張曉盈補充，買家考慮到物業位鄰近港鐵站，單位銀碼細，樓齡較新，且區內發展成熟，生活配套完善，故決定入市自住。

2017年9月買入價335萬

據資料顯示，原業主於2017年9月以約335萬元購入上述單位，持貨約8年，轉手帳面蝕約81.2萬元，期內單位貶值約24%。

錄5宗二手蝕讓 最勁輸三成

如連同是次成交，AVA 61年初至今最少錄5宗二手蝕讓離場，當中蝕幅由12%至30%不等。最勁一宗為中高層A室、屬一房戶，實用面積233平方呎，在今年6月以360萬元沽出，原業主持貨8年轉手輸三成。