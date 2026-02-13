納米樓現「摸貨」　內地客找數前沽上環AVA128　扣埋開支淨袋？萬

樓市持續改善，有內地投資者趁機「摸貨」獲利。上環納米盤AVA 128一伙227呎開放式單位，最新以395萬元沽出，呎價約17,401元。原業主為內地投資者，於正式完成買賣前沽出單位，持貨逾兩個月帳賺17萬元或約4%，若扣減佣金等入市成本，料實賺約9.26萬元。



世紀21客戶經理陳遠禮表示，上述成交單位為上環AVA 128低層C室，實用面積227平方呎，屬開放式間隔。單位日前以395萬元沽出，呎價約17,401元。此料為區內近1至2年來，首宗摸貨個案。

上環AVA 128。（資料圖片）

內地投資者「摸貨」 新買家心儀租金回報理想

據悉，原業主為內地投資者，於去年11月以378萬元買入單位，原定於下周完成交易，並「FULL PAY」入市，惟日前單位獲另一買家洽詢有意承接。該內地投資者見新買家出價吸引，認為可獲利，而決定「摸貨」單位套現，以投資其他物業。

至於，該新買家同為內地投資者，因有見該廈鄰近香港大學，且租金回報理想，決定入市承接。同類單位市值租金介乎1.55萬至1.65萬元。

持貨逾兩個月 帳賺17萬走

按買入價378萬元計算，原業主持貨逾兩個月，現轉手帳面賺17萬元或約4%離場。若扣減佣金等入市成本，料實賺約9.26萬元。

多數銀行拒絕為「摸貨」提供按揭

「摸貨」是指是一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，但在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。

值得留意的是，2024年3月金管局發言人要求銀行審慎經營按揭貸款業務，大部分銀行包括龍頭銀行滙豐、渣打、恒生、東亞等，都拒絕接受「摸貨」的確認人身分轉讓按揭申請。換言之，上址新買家需FULL PAY入市。