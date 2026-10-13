「慕詩陳」4550萬沽大坑名門　19年帳賺逾1200萬　公司客接貨

二手市場轉旺，市場錄名人沽貨個案。人稱「慕詩陳」的慕詩國際集團（0130）的創辦人陳欽杰等相關人士，新近以4,550萬元沽出大坑渣甸山名門一伙高層原裝三房單位，19年帳面獲利1,200.6萬元或大幅升值35.8%。



名門三房4550萬沽

資料指，是次成交為大坑渣甸山名門3座高層B室，實用面積1,528平方呎，原裝三房間隔，新近以4,550萬沽出，呎價29,777元。至於，新買家以公司名溢旺有限公司（BLOOM HARVEST CORPORATION LIMITED）名義入市，其公司董事姓孫及黃。

大坑渣甸山名門。（資料圖片）

「慕詩陳」19年轉手獲利逾1200萬

至於，原業主以公司「冠博有限公司」名義在2007年以約3,349.4萬元購入，其公司董事為陳欽杰（CHAN, YUM KIT），及徐巧嬌（TSUI, HOW KIU SHIRLEY），與人稱「慕詩陳」的慕詩國際集團（0130）的創辦人及其太太同名，料為同一人。單位持貨19年，是次轉手帳面獲利1,200.6萬元，單位大幅升值35.8%。

慕詩國際集團（0130）的創辦人陳欽杰（左）、太太徐巧嬌（中間）、兒子陳柏熹（右）。(胡凱欣 攝)

慕詩國際集團（00130）的創辦人陳欽杰。

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