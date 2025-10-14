「慕詩陳」8180萬沽地利根德閣　近月連沽豪宅、甲廈套現逾3億

慕詩國際（Moiselle）（0130）主席及行政總裁「慕詩陳」陳欽杰再沽貨，新近以約8,180萬元沽出中半山地利根德閣一個單位。值得留意，「慕詩陳」早前在9月份以2.2億元沽出上環中遠大廈23樓全層單位，即近一個月套現逾3億元。



「慕詩陳」最新沽出的豪宅物業為中半山地利根德閣3座高層C室，實用面積2,429平方呎，四房間隔，原本叫價9,000萬元放盤，議價後以8,180萬元沽出，成交呎價33,676元。

地利根德閣。(資料圖片)

時裝品牌Moiselle 由陳欽杰與太太徐巧嬌聯手創立。（愛梨巴慈善基金圖片）

陳欽杰近月加入沽貨行列，如9月份以2.2億元沽出上環中遠大廈23樓全層單位。該寫字樓單位早於2021年11月以意向價約5.52億元推出招標，不過直至9月才落實以2.2億元沽出，較約4年前叫價大幅低約60%。而是次成交呎價低見約11,141元，創大廈過去15年新低水平。至於接貨新買家為中科健康國際（香港）有限公司。

翻查資料，上述全層單位的對上一名業主，於2008年7月以約2.28億元入市，不過同年10月份取消交易，相隔近一年，即2009年9月獲陳欽杰以1.99億元買入，及後一直用作收租。以成交價2.2億元計，陳欽杰持貨約26年帳面賺2,000萬元或一成。