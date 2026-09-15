前Uber港區總經理沽貨！1320萬蝕賣西半山御景臺三房　6年蒸發6%

二手市場轉旺，市場錄名人沽貨個案，惟需蝕讓離場。前Uber香港區總經理佘雋知，新近以1,320萬元沽出西半山御景臺一伙中層三房套，6年帳面蝕讓88萬元或貶值約6%。



御景臺三房1320萬沽

市場消息指，是次成交為西半山御景臺中層D室，實用面積676平方呎，屬三房套間隔，望東北方開揚市景。據知原業主為前Uber香港區總經理佘雋知，因居住空間不足計劃換樓，單位放盤1個月，最終以1,320萬元沽出，呎價約19,527元。

西半山御景臺。

6年帳面蝕讓88萬

至於，新買家為外區家庭客，因見位置近半山自動扶手電梯，且交通便利，加上單位間隔實用合適，參觀後遂決定購入自用。

據知，佘雋知在於2020年以1,408萬元購入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓約88萬元，單位期內貶值約6%。

前Uber香港區總經理佘雋知。

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