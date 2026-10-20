外區客轉租為買　斥400萬購得寶花園兩房　原業主五年帳輸77萬

雖然近一年樓價明顯回升，不過市區大型屋苑依然要蝕住走。九龍灣得寶花園一伙兩房戶以400萬元沽出，較5年多前買入價帳面貶值約77萬元。



中原地產中九龍譽港灣分行經理黃槐嚮表示，上述成交個案為得寶花園A座高層4室，實用面積265平方呎，兩房間隔，單位座向西南方，望市景，剛以400萬元沽出，平均實用呎價15,094元。

2021年買入價477萬

代理指，新買家為外區租客，眼見租金持續攀升，有感長期租樓開支沉重，權衡利弊後決定轉租為買，入市購入上址作自住。據了解，原業主於2021年5月以477萬元購入上址，隨著家庭需要，有感單位空間不足，有迫切換樓需要，故願意減價蝕讓放售，持貨5年多，現沽貨賬面蝕讓77萬元離場。

黃槐嚮續表示，現時市場出現不少有剛性換樓需求的業主，願意減價蝕讓離場；與此同時，部分租戶受租金向上壓力，把握減價盤機會上車。得寶位置交通便利，入場門檻較低，吸引首置租戶搜尋。

九龍灣得寶花園。

得寶花園。（資料圖片）

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