為方便「放狗」　換樓客1380萬購譽・港灣三房　可經天橋直達公園

不少「廿四孝父母」換樓時，一切以子女的成長環境為先，但亦有部分業主同時考慮「毛孩子」的福祉！其中有原居住何文田大單位的業主換樓至新蒲崗譽‧港灣，吸引入住的關鍵，竟然是屋苑設有天橋直達啟德公園，方便每日帶愛犬前往散步放狗。而原業主持貨15年轉手，帳轉530萬元，單位期內升值逾六成。



中原地產分行經理黃槐嚮表示，上述成交單位為譽‧港灣6座低層C室，實用面積760平方呎，採三房套房間隔，座向南方，外望啟德市景。該單位現以1,380萬元沽出，呎價18,158元。

何文田大戶搬譽‧港灣 睇中天橋直達公園放狗

據悉，新買家為換樓客，原居住何文田大單位，有飼養愛犬。因子女長大，毋須再聘用工人，遂決定換樓。該換樓客認為譽・港灣可經天橋直達啟德公園，方便放狗，考慮片刻即決定入市自用。

成交單位為譽‧港灣6座低層C室，實用面積760平方呎，採三房套房間隔。（資料圖片）

造價貼近同類市價 15年升值62%

參考屋苑對上一宗同類型成交，該單位同為6座低層C室，面積間隔亦相同，於今年7月中旬以1,378萬元成交，呎價約18,132元，與上址之成交價相差無幾。

資料顯示，原業主於2011年以850萬元買入單位，持貨15年，現轉手帳面可獲利530萬元離場，單位期內升值62%。

新蒲崗譽‧港灣。（資料圖片）

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