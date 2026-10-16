遠眺深圳　天水圍YOHO West Parkside一房456萬沽　1年炒貴23%

樓市由低位回升不少，近年於市場低價開盤發售的新晉屋苑，至今已錄得可觀升幅。YOHO West二期YOHO West Parkside，屋苑一伙一房戶新近以456萬元沽出，較一年半前買入價帳面升值23.4%。



中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，上述成交個案為YOHO West二期YOHO West Parkside 1A座高層A6室，實用面積303平方呎，屬一房間隔，向東，景觀開揚，遠眺深圳。

2025年3月一手買入價369.55萬

單位業主近日以470萬元放售，放盤不久獲買家垂青洽購，議價後以456萬元成交，成交呎價15,050元。原業主於2025年3月以369.55萬元一手買入單位，持貨約一年半，賬面獲利86.45萬元，升幅23.4%。

值得留意，由於原業主一手買入價低於四球，意味當時印花稅僅需100元，若再扣除賣出時的佣金開支等使費成本，估計依然大賺超過80萬元。

YOHO West本月10宗二手買賣

伍耀祖又表示，北部都會區發展一日千里，前景被市場看高一線，區內新晉屋苑受買家追捧，如YOHO West本月錄得10宗二手買賣成交，平均實用呎價約13,688元。

天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST。

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