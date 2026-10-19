屯門龍珠島開放式173.8萬沽　投資者低撈銀主盤　短炒9個月賺15萬

二手市場轉旺，市場錄得不少短炒獲利個案，情況竟蔓延至有「隱世孤島」之稱的屯門龍珠島別墅，當中開放式單位，新近以173.8萬元成交，呎價6,077元。上手業主在9個月前，於銀主盤市場以155萬元執平貨，今轉手帳面獲利12%，若扣減入市成本，料實賺近15.5萬元。



龍珠島別墅開放式173.8萬沽

中原地產分行分區營業經理譚國威表示，是次成交為屯門龍珠島別墅F7座中層1室，實用面積286平方呎，開放式間隔，望臨海優美景色，附帶簡單裝修。原業主以180萬元叫價放盤，議價6.2萬元後，終以173.8萬元沽出，呎價6,077元。至於新買家則為港島客，是次入市作渡假之用。

原業主平執銀主盤 9個月短炒賺15.5萬

據知，原業主為投資者，在今年1月於銀主盤市場以155萬元買入上述單位，持貨至今9個月，是次轉手帳面獲利18.8萬元，單位期內升值約12%。若扣減佣金、印花税等交易使費約3.3萬元後，料該業主實賺約15.5萬元。

龍珠島位處青龍路9號，鄰近掃管笏和小欖，島上設有一條短堤連接陸地。

屯門龍珠島。

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