長期丟空不如套現！屯門帝濤灣3房950萬沽　長情業主27年賺逾四球

二手市場轉旺，屯門小欖帝濤灣有三房戶最新以950萬元沽出，原業主因經常不在香港，有感「套現好過丟空」決定放售，最終持貨27年轉手大賺426萬元，單位期內大升逾八成。至於，新買家為外區換樓客。



有感套現好過丟空

晉誠地產姚頌溏表示，是次成交為帝濤灣浪琴軒3座中層C室，實用面積1,212平方呎，屬三房套加工人套房間隔，望西南內園景及機場海景。原業主因經常不在香港，有感套現好過丟空，決定以1,020萬元叫價放盤，經議價70萬元後，終以950萬元連車位沽出，成交呎價7,838元。

↓↓帝濤灣浪琴軒室3座中層C室↓↓

高銀行估價8.8%

至於，新買家為外區換樓客。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為873萬元，即最新成交價較估價高8.8%。

據知，原業主在1999年7月以524萬買入，持貨至今27年轉手，帳面獲利426萬元，單位期內升值81.2%。

屯門帝濤灣。

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