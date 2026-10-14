市況好照「流血」？沙田第一城兩房貼足銀行估價　揸8年仍蝕一成

住宅市道整體向好，但仍有蝕讓成交！涉及沙田第一城一伙兩房單位，最新以407萬元成交，呎價約14,331元。原業主持貨不足8年，帳面慘蝕38萬元或約9%。代理直言，是次為沙田第一城相隔一個月再錄蝕讓個案。



世紀21高級分行經理袁麗詩表示，上述成交單位為沙田第一城42座低層B室，實用面積284平方呎，屬兩房一廳間隔，座向東北望園景。據悉，單位原叫價為450萬元，最終業主減價43萬元或約9.6%沽出，最終成交價為407萬元，呎價14,331元。

成交單位為沙田第一城42座低層B室，實用面積284平方呎，屬兩房一廳間隔。 (資料圖片)

最新成交價與估價相若

參考恒生網上銀行物業估值，該單位沽價406萬元，與最新成交價相若。

持貨不足8年 帳蝕約9%走

據了解，原業主於2018年12月以445萬元購入上址，持貨不足8年至今沽售，帳面損失38萬元離場，單位期內輕微跌價約9%。代理補充，該個案為沙田第一城相隔一個月再錄得蝕讓。

沙田第一城。（資料圖片）

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