帝御．嵐天罅海景納米樓180萬推拍 低估價25% 同區車位價｜多圖
撰文：黃祐樺
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樓市氣氛暢旺，銀主把握機會放盤，最新屯門帝御．嵐天一伙低層開放式戶新近以180萬元由銀主推出拍賣，低估價及市價至少25%。單位保留發展商原有裝修設計，露台位置望出更可以望罅海海景。
望內園景及罅海海景
上述單位為屯門帝御．嵐天第7座低層3號室，屬開放式間隔，屬銀主盤。由忠誠拍賣在2026年10月21日推出，單位實用面積210平方呎，是次該單位以180萬元推拍，呎價8,571元。據單位圖片所見，內籠新淨企理，保留發展商原有裝修設計，外望內園景及罅海海景。
↓↓屯門帝御．嵐天第7座低層3號室↓↓
較估價低開兩成半
另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為245萬元，至於該單位市價為240萬元，即最新推拍較估價及市價低25至26%。參考屯門區近期車位成交，緹岸一個R57車位，在10月上旬以150萬元沽出，即是次帝御．嵐天銀主盤單位開價幾乎平過車位。
2022年買入價382萬
據了解，原業主在2022年以約382萬元買入，當時呎價約18,190元，惟終淪銀主盤收場。單位至今約4年，如以開價180萬元沽出，料需貶值202萬元或52.8%。
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