慳裝修費兼畀百元印花稅　首置客執平貨　擲400萬買屯門華都花園

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓成交。屯門華都花園一伙兩房最新以400萬元蝕沽，上手業主5年前樓市高峰時以495萬買入，是次轉手帳輸近兩成。至於新買家為首置客，因睇中單位有精美裝修，及入市只需100元印花稅，決定入市。



買家睇中裝修及100元印花稅

利嘉閣地產分行分區董事酈瑋倫表示，是次成交為屯門華都花園1座高層A室，實用面積約414平方呎，屬兩房間隔，坐向東北，外望山景，新近以400萬元沽出，呎價約9,661元，屬市場合理水平。

至於新買家為首置客，因鍾情單位附設精美裝修，可省卻大筆翻新費用，加上樓價不超過400萬元，僅需繳付100元印花稅，遂決定入市。

高位接火棒輸近兩成

參考同類成交單位屬同座中層A室，實用面積相同，在2026年9月以410萬元沽出，反映今次高層成交價與一個月前的中層單位相若。

據知，原業主於2021年以約495萬元購入上址單位，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓95萬元，單位期內貶值19%。

屯門華都花園。

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