卡拉OK變酒樓！Neway蝕近6成賣九龍城萬呎「K房」　海港飲食接手

昔日聚會好去處的卡拉OK房，未來可能變成「一盅兩件」大酒樓！連鎖卡拉OK品牌Neway，最新以4,800萬元沽出旗下九龍城逾1.3萬呎的自用舖。該舖由Neway於14年前以高達1.1億元天價買入，如今帳面痛蝕6,200萬元，舖價暴跌逾56.4%。



有趣的是，接手這間「昔日K房」的新買家，是海港飲食集團主席劉細和。由於該舖為交吉售出，不排除日後會「改頭換面」轉做酒樓。



涉及物業為太子道西448號太子滙地下6至7號舖及1樓全層，地下建築面積約3,091平方呎，1樓全層建築面積約10,385平方呎，共約13,476平方呎。

太子道西448號太子滙地下6至7號舖及1樓全層，建築面積共約13,476平方呎。（網上圖片）

連環減價求售 逾萬呎巨舖4800萬易手

該舖一直由連鎖卡拉OK品牌Neway作為九龍城分店營運。據悉，業主於今年中曾叫價6,000萬元放售，惟未獲承接。至今年9月份，業主面對現實將叫價下調約17%至5,000萬元放售。最終，該巨舖傳以4,800萬元交吉售出，呎價約3,562元，這間開業14年的K房亦正式落幕。

該舖過去14年來，一直由連鎖卡拉OK品牌Neway作為九龍城分店營運。（網上圖片）

14年前斥1.1億入貨 帳面蒸發6200萬

據瞭解，該舖位屬Neway的自置物業。追溯物業歷史，資深投資者「物流張」張順宜在2011年底，以約1.8億元購入太子滙基座地下及1樓全部商舖，其後分拆出售。

Neway集團相關人士隨後於2012年2月，先斥8,800萬元購入地下6號舖及1樓，同月底再追加2,200萬元買入地下7號舖，總買入價高達1.1億元。自此，Neway便進駐該舖至今。以最新成交價4800萬元計算，Neway持貨14年，貶值6,200萬元或56.4%。

太子道西448號太子滙地下6至7號舖及1樓全層。（網上圖片）

海港老闆接貨 萬呎K房大機會轉酒樓

是次「執平貨」的買家來頭亦不小。市場消息透露，買家為天龍行有限公司董事、海港飲食集團主席劉細和。他近年積極吸納工商舖，包括今年3月斥資1.72億元購入觀塘中海日升中心5個銀主地舖，連同12個車位。而劉細和再度出手吸納上述逾萬呎交吉巨舖，不排除是為集團旗下的餐飲業務擴張作準備。

市場消息透露，買家為天龍行有限公司董事、海港飲食集團主席劉細和。（余俊亮攝）

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