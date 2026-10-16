沙田嶺3幢銀主洋房1.28億沽　較市值劈5成　業主為洗米華前妻妹妹

樓市氣氛轉旺，市場亦錄不少洋房成交。當中原由「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹持有的大埔沙田嶺段三幢洋房，新近以合共逾1.28億元沽出，較近一年前市值大跌逾1.11億元或46.4%。



沙田嶺段三幢洋房逾1.28億沽 平均呎價不足1.3萬

資料指，是次成交為大埔公路沙田嶺段8513、8515，以及8517號洋房，間隔由四房兩套起，洋房實用面積分別為2,972、3,273、3,597平方呎，各自設有花園1,338至1,601平方呎，以及天台1,344至1,661平方呎。

該三幢洋房在10月15日，各以3,880.4萬、4,273.5萬，以及4,696.1萬元沽出，合共涉資逾1.28億元，平均呎價不足1.3萬元。

原業主為「洗米華」前妻楊素梅妹妹

翻查資料，原業主曾以三家不同公司名義持有上述洋房，而三家公司的董事均顯示為楊素麗，與先機企業集團（0176）主要股東名字相同，料為同一人，另楊素麗亦為「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹。

2025年淪銀主盤 今成交價大跌近五成

不過上述三幢獨立屋在2025年淪為銀主盤，由銀主在2025年11月透過世邦魏理仕（CBRE）推出市場放售，據知當時市值合共約2.4億元，另又在2026年1月上載銷售安排至一手銷售資訊網。如以今次三幢洋房成交價逾1.28億元計，較2025年市值大跌逾1.11億或46.4%。

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