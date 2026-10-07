呎價平過居屋5成！嘉湖2房銀主盤248萬連租約推拍　呎價5538元

市場氣氛轉旺，銀主趁機散貨，天水圍嘉湖山莊樂湖居一伙兩房，將於10月中旬透過私人拍賣行推出，開價248萬元連租約推出，呎價5,538元，較銀行估價低37.8%。如以呎價計，今次單位開價較同屋苑或鄰近新居屋屏欣苑平41%及53%。



上述單位為天水圍嘉湖山莊樂湖居11座低層E室，由環亞拍賣在10月13日推出，實用面積448平方呎，屬兩房間隔，屬銀主盤。是次開價248萬元連租約推出，呎價為5,538元。據單位圖片所見，內櫳企理光猛，有新淨裝修。

↓↓天水圍嘉湖山莊樂湖居11座低層E室↓↓

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開價較鄰近新居屋平最多53%

根據恒生網上物業估價顯示，單位估值為399萬元，現開價較估價低出約151萬元或37.8%。另參考同類成交單位為鄰座中低層E室，實用面積448平方呎，同屬兩房間隔，在今年5月以423.8萬元沽出，呎價9,460元。

另參考同屬天水圍、樓齡較新的居屋屏欣苑，一伙實用面積相近的一房單位，新近以525萬元沽，呎價11,745元。如以呎價計，今次單位開價較同屋苑或鄰近新居屋平41%及53%。

天水圍樓齡較新的居屋屏欣苑，一伙實用面積相近的一房新近以525萬元沽，呎價11,745元。

23年升值1.88倍

據了解，原業主早於2003年以約86萬元購入單位，即是次開價248萬元較23年前買入價高出162萬元或約1.88倍。

天水圍嘉湖山莊。

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