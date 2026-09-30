外資基金「撈唔掂」　紅磡海名軒3層銀主盤3.23億沽　狂蝕72%

銀主商廈「腰斬價」成交！原由外資施羅德基金持有的紅磡海名軒三層商業樓面，因貸款到期而慘遭銀主接管。市場消息指，上述物業最新將連租約以3.23億元售出，較銀主叫價約5.5億元，低2.27億元或約41.3%。另對比2018年物業曾達11.6億元的造價，期內價瀉8.37億元或約72%。



上述物業涉及紅磡環海街11號海名軒商業基座三樓、五樓及六樓，於2001年12月落成，為非住宅用途的商業樓層。物業總批則面積約73,820平方呎，其中三樓約18,520平方呎，五樓約28,030平方呎，而六樓則為27,270平方呎。上述三層樓面經全新裝修，目前由國際教育機構租用作學校，並簽訂逾十年期長租約，市傳月租約150萬元。

原由施羅德基金持有 早前銀主索價5.5億

據悉，該項目於今年中淪為銀主盤，其後銀主叫價約5.5億元放售。市場消息指，物業最新以3.23億元沽出，呎價約4,376元，料買家可享約5.6厘回報。值得留意，與銀主叫價相比，該物業的最新成交價較其低2.27億元或約41.3%。

上述物業涉及紅磡環海街11號海名軒商業基座三樓、五樓及六樓，物業總批則面積約73,820平方呎。（資料圖片）

較8年前價瀉逾7成

值得留意的是，原業主為施羅德基金。追溯歷史，該物業原由泓富產業（0808）持有，惟在2017年1月份以8.86億元賣予資深投資者林子峰。及後在2018年4月份，林子峰以11.6億元轉售予鵬里資產管理。及後鵬里資產管理被施羅德基金收購。若對比2018年11.6億元的造價，上述物業於8年間價瀉8.37億元或約72%。

曾陷貸款到期風波 涉海名軒三層商業樓面

以往報道指出，去年9月施羅德基金旗下地產投資部門，涉及一筆紅磡海名軒三層商業樓面貸款，未能在原定到期日償還。貸款方交通銀行（香港）正在評估處理這筆貸款的各種方案，包括可能要求立即還款及強制執行。

但當時，施羅德發言人回覆《香港01》表示，貸款並未違約，並且已獲延期。目前正與交通銀行保持密切聯繫，並未知悉有任何潛在接管情況。惟該三層商業樓面終究被銀主接管並成功出售。

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