二手觀望情緒轉濃有阻力！樓價終止4季連升　CCL第三季跌0.42%

中原城市領先指數CCL最新報160.10點，按周跌0.66%，是9月10日恒指失守25,000點創約1個半月新低當周，以及9月17日美國聯儲局加息前一周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，多個新盤開售搶去市場焦點，加上港股波動，美國加息預期升溫，二手樓價回軟，CCL連跌2周共1.25%，創2026年8月初後8周低位。油塘新盤低價開賣，美伊談判陷入停滯，美年內再加息機會增，港股下挫跌穿24,000點關口等影響，二手觀望情緒轉濃，CCL第四季挑戰165點有阻力，相信將較難達到，料於158至162點區間上落。



CCL按周跌0.66%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.45%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.69%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.84%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.33%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.77點，按周跌0.16%。CCL（中小型單位）報160.08點，按周跌0.37%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌2周，分別累跌0.79%及0.98%。CCL（大型單位）報160.18點，按周跌2.15%，跌幅是2023年4月底後179周（近3年半）以來最大，連跌2周共2.61%。上述三大指數同創2026年8月初後8周低位。

四區樓價二升二跌

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass報144.04點，按周跌1.26%，連跌2周共2.02%，指數為2026年8月中後6周低位。港島CCL_Mass報163.54點，按周跌0.95%，指數為2026年8月初後8周低位。九龍CCL_Mass報159.93點，按周微升0.05%，指數為2023年7月底後165周（逾3年）第6高。新界東CCL_Mass報174.75點，按周升2.09%，升幅6周以來最大，指數連跌5周後反彈，為2023年9月初後159周（逾3年）第6高。

以正式買賣合約日期計，2026年第三季八大樓價指數七跌一升，CCL按季跌0.42%，終止4季連升。同期CCL Mass跌0.26%，CCL（中小型單位）跌0.44%，CCL（大型單位）跌0.33%，港島跌0.35%，九龍跌0.74%，新界東升1.35%，新界西跌0.59%。2026年計，CCL暫時累升11.10%，CCL Mass升11.43%，CCL（中小型單位）升11.07%，CCL（大型單位）升11.16%，港島升16.68%，九龍升10.50%，新界東升10.17%，新界西升8.52%。

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