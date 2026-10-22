樓價低位回升18%　美聯：二手私樓獲利比率企穩　連續兩季近7成

樓價自去年低位回升約18%，帶動二手私宅面獲利比率向上。美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，根據已知上手購入價的二手私宅註冊個案，並扣除已知內部轉讓、特殊成交個案等計算，第三季帳面獲利比率約69.9%，連續兩季企穩於近7成水平，較去年低位增加約7.1個百分點。



↓↓每季二手私宅帳面獲利比率↓↓

每季二手私宅帳面獲利比率。

持貨逾15年的個案近99%帳面獲利

若以第三季二手私宅個案按持貨年期劃分，持貨逾15年的個案中，高達98.8%帳面獲利離場；持貨逾10年至15年亦達84.9%，反映長線持有物業的業主普遍受惠於過往樓價累積升幅；至於持貨5年或以下則錄約64.3%帳面獲利，主要受惠於近年樓價回升，部分低位入市的業主錄得帳面利潤。

反觀，持貨逾5年至10年的帳面獲利比率明顯較低，僅約25.3%。岑頌謙指出，該批業主不少於2018年、2019年及2021年樓價處於高位的時期入市，而目前樓價較2021年高位仍低近16%，因此若現時轉售，難免出現較多蝕讓情況，拖低該持貨年期的帳面獲利比率。

愉景灣帳面獲利宗數最多

若以第三季帳面獲利宗數最多的十個屋苑計算，傳統大型屋苑仍然主導。居首的愉景灣季內錄48宗帳面獲利，嘉湖山莊、太古城、美孚新邨則分別錄46宗、45宗及42宗緊隨；沙田第一城與黃埔花園齊錄35宗；海怡半島以26宗入榜；值得留意，榜內亦見新晉屋苑蹤影，包括YOHO WEST錄得32宗帳面獲利、柏傲莊錄得26宗；至於樓齡相對傳統屋苑較新的藍天海岸，季內亦錄得28宗帳面獲利。

18區的九龍城區獲利個案最多

若以18區劃分，第三季帳面獲利宗數最多為九龍城(包括啟德、紅磡、土瓜灣、何文田、九龍塘等)合共錄352宗，獲利比率約68.8%；其次為油尖旺(包括奧運站、大角咀、九龍站、油麻地、旺角、尖沙咀等)，共錄349宗，獲利比率約74.3%；緊隨其後為元朗，錄324宗，獲利比率約69.4%；至於西貢(包括將軍澳)及東區則分別錄304宗及299宗，獲利比率約71%及71.4%。

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