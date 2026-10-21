財困悲歌　馮祥記跑馬地銀主舖480萬「賤價」沽　舖價10年貶8成！

逾40年歷史的老牌承建商馮祥記，於兩年前因陷入財困而突然清盤，令人不勝唏噓。而集團旗下不少物業亦因此淪為銀主盤，並於市場上陸續「散貨」。最新錄得位於跑馬地源遠街的一個銀主地舖，以480萬元拍出，呎價僅約3,852元。相較於當年高達2,200萬元的買入價，該舖位於10年間跌價近8成，堪稱近年最慘烈的地舖蝕讓個案之一。



涉及物業為跑馬地源遠街1號維達樓地下2號舖連閣樓，建築面積合共1,246平方呎。該舖位屬於銀主盤，早前透過拍賣以480萬元易手，呎價約3,852元。資料顯示，該物業的新買家採公司名義「LUCKY HEALTH INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED」登記，公司股東及董事均包括資深投資者馮國保。

投資者馮國保接貨 不乏購入銀主盤

據了解，馮國保活躍於投資工商舖銀主物業。當中較為矚目的成交為，他於2023年底斥5,380萬元，購入原由凱施餅店所持有的鰂魚涌海光街銀主地舖，呎價約3.84萬元。

涉及物業為跑馬地源遠街1號維達樓地下2號舖連閣樓，建築面積合共1,246平方呎。（資料圖片）

馮祥記2200萬買入 舖價10年暴跌78.2%！

另一方面，是次成交的舖位原由老牌承建商馮祥記持有，惟該公司於2024年突然清盤，連同上述舖位在內的不少物業淪為銀主盤。以馮祥記於2016年時2,200萬元的買入價計算，該舖於十年間貶值約1,720萬元或78.2%！另外，該物業估值約750萬元，最新成交價低出約270萬元，差幅約36%。

44年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記

馮祥記早於70年代由馮祥成立，早年承包興建公屋，於90年代更一度上市。馮祥記除承接興建公屋項目，亦曾協助不少發展商興建樓盤，新近包括黃竹坑環匯廣場、鰂魚涌THE HOLBORN、青衣薈藍，以及西貢逸瓏園等，早前也承接了市建局觀塘市中心第4及5發展區項目「自由空間」的建造工程。

涉及物業為跑馬地源遠街1號維達樓地下2號舖連閣樓，建築面積合共1,246平方呎。（資料圖片）

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