起到8樓停工！永倫11億放售尖沙咀半製成地盤　買家需使多4億完工

「收租王」永倫集團持續散貨，最新連未完工的地盤亦「唔放過」。涉及尖沙咀金馬倫道2至6A號商業地盤，由永倫集團持有並正重建，物業現興建至8樓而停工，將以現狀交吉形式放售，料新買家須自行完成重建計劃。據悉，物業市值11億元，樓面呎價約11,086元，



市價約11億 較成本價低約28%

上述物業為尖沙咀金馬倫道2至6A號商業地盤，地盤面積約8,270平方呎，該物業原擬建成一幢28層高的商業大廈，可建總樓面面約99,221平方呎，當中地庫一層至8樓規劃作商舖及餐飲用途，現已完成興建，9樓或以上則規劃作酒店用途。現時項目已興建至8樓，將以現狀交吉出售。

買家需使多4億完工

據悉，該地盤原於2022年起正式展開重建工程，惟這項重建大計最終中途擱淺，目前已經全面停工。市場消息指，該項目現況叫價約11億元，樓面呎價約11,086元。而接手的新買家需自行「執手尾」完成餘下的重建計劃，餘下工程約需要4億元。

永倫早年共斥逾15億購入兩地盤

翻查物業資料，上述停工地盤前身為尖沙咀金馬倫道2至4A號利達行全幢商廈，以及金馬倫道6至6A號舊樓。業主永倫集團早於2007年底斥資約8.61億元買入利達行全幢，其後再於2019年至2020年期間，斥6.66億元收購金馬倫道6至6A號全幢舊樓，從而成功將兩大地盤合併。若單計當年買入兩地盤的成本，已高達約15.27億元，換言之，單以物業的現況市值計，已較當年收購成本低約4.27億元或約28%。

新買家可靈活重新規劃各層用途

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，預計項目落成後，將成為區內最受注目的酒店及零售綜合體之一。現時物業暫興建至8樓，新買家可靈活重新規劃各層用途及規格，預期項目全面營運後，可為買家帶來可觀的租金收益。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。